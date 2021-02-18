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Доллар и евро в Украине нащупали стабильность: официальный курс

18 февраля, 16:11

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 19 февраля

На пятницу, 19 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

18.0219.02Изменение
1 доллар США27,90 грн27,84 грн- 0,06
1 евро33,64 грн33,65 грн+ 0,01

По сравнению со значениями 18 февраля доллар подешевел на шесть копеек после роста курса на семь копеек в предыдущий банковский день. Курс НБУ так и не пересек отметку в 28 гривен, которую, тем не менее, неоднократно пробивал вверх на межбанке.

А за неделю с 12 по 19 февраля гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

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Евро при этом немного подорожал. Официальный курс вырос на копейку после того, как просел на 13 копеек днем ранее.

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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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