Доллар и евро в Украине рванули вверх: официальный курс валют

На вторник, 16 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.02 16.02 Изменение 1 доллар США 27,84 грн 27,97 грн + 0,13 1 евро 33,68 грн 33,93 грн + 0,25

По сравнению со значениями 15 февраля доллар подорожал на 13 копеек после того, как практически не менялся в цене в предыдущий банковский день. На курсе доллара отразились итоги миссии МВФ, которая решила отложить пересмотр кредитной программы для Украины.

За неделю с 9 по 16 февраля гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 30 копеек. Курс НБУ вплотную подошел к психологической отметке в 28 гривен, которую ранее уже преодолел на межбанке.

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Курс евро снова растет. Официальный курс подскочил на 25 копеек после того, как снизился на 13 копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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