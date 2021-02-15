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Доллар и евро в Украине рванули вверх: официальный курс валют

15 февраля, 16:06

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 16 февраля

На вторник, 16 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.0216.02Изменение
1 доллар США27,84 грн27,97 грн+ 0,13
1 евро33,68 грн33,93 грн+ 0,25

По сравнению со значениями 15 февраля доллар подорожал на 13 копеек после того, как практически не менялся в цене в предыдущий банковский день. На курсе доллара отразились итоги миссии МВФ, которая решила отложить пересмотр кредитной программы для Украины.

За неделю с 9 по 16 февраля гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 30 копеек. Курс НБУ вплотную подошел к психологической отметке в 28 гривен, которую ранее уже преодолел на межбанке.

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Курс евро снова растет. Официальный курс подскочил на 25 копеек после того, как снизился на 13 копеек днем ранее.

Читайте также: Доллар снова подорожал до 28 гривен, надо ли запасаться валютой

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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