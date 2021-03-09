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Доллар и евро в Украине рухнули до минимума за полгода

9 марта, 08:31

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 9 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,71 грн;
1 евро – 33,08 грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 5 марта, доллар подешевел еще на пять копеек после снижения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. Это самая низкая стоимость "зеленого" с сентября 2020 года. А за неделю – со 2 по 9 марта – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 29 копеек.

Курс евро на 9 марта рухнул сразу на 33 копейки – также до минимума за полгода.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на четыре копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В пятницу, 5 марта, доллар на межбанке подорожал на семь копеек в покупке и на шесть – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,76/27,77 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 26 копеек в покупке и на 27 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,07/33,09 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

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Источник: Сегодня

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