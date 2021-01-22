Доллар и евро в Украине вернулись к снижению: курс НБУ

На понедельник, 25 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

22.01 25.01 Изменение 1 доллар США 28,27 грн 28,16 грн - 0,11 1 евро 34,37 грн 34,25 грн - 0,12

По сравнению со значениями 22 января курс доллара опустился на 11 копеек после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. Однако за неделю – с 18 по 25 января – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек.

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Евро при этом тоже вернулся к снижению курса. Евровалюта стала дешевле на 12 копеек после роста сразу на 22 копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%

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