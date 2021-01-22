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Доллар и евро в Украине вернулись к снижению: курс НБУ

22 января, 16:37

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 25 января

На понедельник, 25 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

22.0125.01Изменение
1 доллар США28,27 грн28,16 грн- 0,11
1 евро34,37 грн34,25 грн- 0,12

По сравнению со значениями 22 января курс доллара опустился на 11 копеек после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. Однако за неделю – с 18 по 25 января – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек.

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Евро при этом тоже вернулся к снижению курса. Евровалюта стала дешевле на 12 копеек после роста сразу на 22 копейки днем ранее.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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