Версія українською
$ 27,7
32,93

Доллар и евро вернулись к росту: Нацбанк обновил курс

11 марта, 16:18

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 12 марта

На пятницу, 12 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

11.0312.03Изменение
1 доллар США27,70 грн27,75 грн+ 0,05
1 евро32,93 грн33,17 грн+ 0,24

По сравнению со значениями 11 марта доллар подорожал на пять копеек после снижения курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 5 по 12 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.

Реклама

Курс евро на 12 марта вырос на 24 копейки и поднялся выше психологической отметки в 33 гривни. Эту черту евро пересек вниз впервые за полгода, но продержался ниже этого уровня всего два дня.

Напомним, ранее эксперт предупреждал о росте курса доллара и евро в Украине.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Местного времени в Украине не будет, — Шмыгаль
Почему распался брак знаменитых актёров
Елена Кравец рассказала, как любит отдыхать