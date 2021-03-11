Доллар и евро вернулись к росту: Нацбанк обновил курс

На пятницу, 12 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

11.03 12.03 Изменение 1 доллар США 27,70 грн 27,75 грн + 0,05 1 евро 32,93 грн 33,17 грн + 0,24

По сравнению со значениями 11 марта доллар подорожал на пять копеек после снижения курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 5 по 12 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.

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Курс евро на 12 марта вырос на 24 копейки и поднялся выше психологической отметки в 33 гривни. Эту черту евро пересек вниз впервые за полгода, но продержался ниже этого уровня всего два дня.

Напомним, ранее эксперт предупреждал о росте курса доллара и евро в Украине.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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