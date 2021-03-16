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Доллар и евро заметно подешевели: официальный курс валют

16 марта, 09:00

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 16 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,64 грн;
1 евро – 32,95 грн;
10 российских рублей – 3,78 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на девять копеек после снижения курса на две копейки в предыдущий банковский день.

А за неделю – с 9 по 16 марта – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копеек. По мнению экспертов, на курс доллара давит угроза нового локдауна. И без того низкий спрос на валюту падает из-за риска введения жестких карантинных ограничений.

Курс евро 16 марта откатился еще на 13 копеек после падения на девять копеек днем ранее. Евровалюта снова оказалась ниже психологической отметки в 33 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 16 марта не изменилась.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 15 марта, доллар на межбанке подешевел на 11 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,61/27,63 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на 13 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,94/32,95 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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