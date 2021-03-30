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Доллар и евро заметно просели в цене: курс валют Нацбанка

30 марта, 16:07

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 31 марта

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 31 марта:

30.0331.03Изменение
1 доллар США27,97 грн27,89 грн- 0,08
1 евро32,97 грн32,72 грн- 0,25

По сравнению со значениями 30 марта доллар подешевел на 8 копеек после того, как курс не менялся два банковских дня. Впрочем, за неделю с 24 по 31 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 16 копеек. Эксперты в целом не исключают, что доллар может подскочить до 28 гривен.

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Курс евро на 31 марта снизился более существенно, чем доллар – сразу на 25 копеек. Евровалюта опустилась заметно ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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