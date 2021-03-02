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Доллар – на максимуме за месяц, евро дешевеет: официальный курс

2 марта, 08:26

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28 грн;
1 евро – 33,72 грн;
10 российских рублей – 3,77 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, доллар подорожал еще на пять копеек после роста курса на две копейки в предыдущий банковский день.

Как и прогнозировали эксперты, доллар достиг отметки в 28 гривен. На этом уровне официальный курс находится впервые с 4 февраля, то есть практически за месяц. А за неделю – с 23 февраля по 2 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

Евро же 2 марта подешевел еще на 12 копеек после падения сразу на 31 копейку днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на четыре копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 1 марта, доллар на межбанке подешевел на три копейки в покупке и на две – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,94/27,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 25 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,65/34,68 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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