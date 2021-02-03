Доллар на межбанке добрался до психологической отметки

Доллар 3 февраля после снижения официального курса колеблется на межбанке вблизи психологической отметки в 28 гривен. Пробить этот уровень продавцам валюты не позволила низкая активность нерезидентов на аукционе по продаже украинских госбумаг. В ближайшие дни курс, вероятно, останется около 28 гривен.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Также, по его словам, налоговые выплаты начала февраля способствуют продаже валюты экспортерами.

К 11:00 доллар, по данным портала Minfin, торговался на уровне 27,99 гривни в покупке и 28,01 гривни в продаже. Спрос был ниже предложения, что способствовало падению котировок.

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Напомним, ранее эксперты допускали, что доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни уже к концу февраля. Такой сценарий возможен, если нерезиденты вернутся к покупке гривневых гособлигаций.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал о том, что заработать на долларах в этом году, скорее всего, не удастся.

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