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Доллар начал дорожать быстрее: официальный курс валют

18 марта, 08:57

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 18 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,70 грн;
1 евро – 32,99 грн;
10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал еще на пять копеек после повышения курса на копейку в предыдущий банковский день. По итогу недели – с 11 по 18 марта – стоимость гривни не изменилась по отношению к американской валюте, но темпы роста курса доллара возросли.

Евро вырос на три копейки, но все равно остался чуть ниже психологической отметки в 33 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 18 марта снизилась на четыре копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 17 марта, доллар на межбанке подешевел на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,72/27,74 грн (покупка/продажа). Евровалюта тоже упала в цене на три копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,00/33,02 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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