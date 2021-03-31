Доллар начнет апрель с падения: Нацбанк обновил курс гривни

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 1 апреля:
|31.03
|01.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,89 грн
|27,82 грн
|- 0,07
|1 евро
|32,72 грн
|32,63 грн
|- 0,09
По сравнению со значениями 31 марта доллар подешевел еще на семь копеек после падения на восемь копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю с 24 по 31 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Эксперты при этом считают, что доллар нашел равновесие на межбанке.
Курс евро на 1 апреля снизился на девять копеек после резкого падения на 25 копеек днем ранее. Евровалюта опустилась еще ниже психологической отметки в 33 гривни и находится на минимальных значениях за семь месяцев.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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