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Доллар начнет апрель с падения: Нацбанк обновил курс гривни

31 марта, 16:16

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 1 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 1 апреля:

31.0301.04Изменение
1 доллар США27,89 грн27,82 грн- 0,07
1 евро32,72 грн32,63 грн- 0,09

По сравнению со значениями 31 марта доллар подешевел еще на семь копеек после падения на восемь копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю с 24 по 31 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Эксперты при этом считают, что доллар нашел равновесие на межбанке.

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Курс евро на 1 апреля снизился на девять копеек после резкого падения на 25 копеек днем ранее. Евровалюта опустилась еще ниже психологической отметки в 33 гривни и находится на минимальных значениях за семь месяцев.

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Источник: Сегодня

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