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Доллар нашел баланс: что происходит с курсом и какой прогноз

22 февраля, 12:35

Ксения Капустинская

Валютный рынок оказался под влиянием разноплановых событий

Доллар 22 февраля после того, как замер по официальному курсу, держится на межбанке на уровне 27,86 гривни. Баланс на рынке, скорее всего, сохранится, и курс останется в диапазоне 27,75-27,95 грн/долл., а наличный доллар в банках будет стоить 27,85/28,00 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Они выделили такие тенденции на валютном рынке:

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К 12:00, по данным портала Minfin, доллар на межбанке торговался на уровне 27,92/27,94 грн.

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Рынок также следит за ситуацией с коронавирусом. С одной стороны, оптимизм вселяют новости о том, что Украина ожидает поступления 500 тыс. доз вакцины CoviShield. С другой стороны, инвесторы опасаются очередного ужесточения карантина, ведь динамика заболеваемости ухудшилась.

Напомним, сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Видео: Сегодня

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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Источник: Сегодня

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