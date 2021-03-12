Доллар нашел хрупкий баланс: чего ждать от курса в Украине

Фундаментальное давление на гривню остается в силе, но ситуативные факторы играют на руку украинской валюте

Доллар 12 марта после подорожания в официальных курсах Нацбанка удерживается на межбанке вблизи 27,75 гривни. Пока что валютный рынок сбалансирован, но потенциал дальнейшего укрепления гривни ограничен. Поэтому в ближайшее время доллар может подорожать до 27,8 гривни.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Впрочем, по мнению Шевчишина, после небольшого роста доллара гривня снова вернется к укреплению – из-за слабости покупателей инвалюты.

В целом аналитики выделили такие тенденции на валютном рынке:

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Спрос на иностранную валюту и ее предложение уравнялись после завершения периода налоговых выплат (10 марта).

Покупки валюты сдерживает сложная эпидемиологическая ситуация, при которой растут риски очередного локдауна .

. Однако на межбанке есть отложенный спрос на валюту: покупатели выжидают подходящие моменты для покупки доллара вблизи минимальных отметок.

Общее давление на гривню сохраняется из-за проволочек с переговорами с МВФ, неопределенности касаемо украинской экономики и активизации негативных факторов на глобальных рынках.

Главными продавцами валюты остаются экспортеры. При этом аграрии наращивают предложение в ожидании посевной.

По состоянию на 11:00 на торгах по доллару спрос пока превышает предложение. Это отражается на котировках – 27,74/27,75 гривни, по данным портала Minfin.

Напомним, эксперты не советуют сейчас инвестировать в доллары. По их мнению, гривневые вклады выгоднее.

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