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Доллар нашел хрупкий баланс: чего ждать от курса в Украине

12 марта, 11:41

Ксения Капустинская

Фундаментальное давление на гривню остается в силе, но ситуативные факторы играют на руку украинской валюте

Доллар 12 марта после подорожания в официальных курсах Нацбанка удерживается на межбанке вблизи 27,75 гривни. Пока что валютный рынок сбалансирован, но потенциал дальнейшего укрепления гривни ограничен. Поэтому в ближайшее время доллар может подорожать до 27,8 гривни.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Впрочем, по мнению Шевчишина, после небольшого роста доллара гривня снова вернется к укреплению – из-за слабости покупателей инвалюты.

В целом аналитики выделили такие тенденции на валютном рынке:

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По состоянию на 11:00 на торгах по доллару спрос пока превышает предложение. Это отражается на котировках – 27,74/27,75 гривни, по данным портала Minfin.

Напомним, эксперты не советуют сейчас инвестировать в доллары. По их мнению, гривневые вклады выгоднее.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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