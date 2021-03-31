Доллар нашел равновесие на межбанке: что будет с курсом

Доллар 31 марта после падения в официальных курсах Нацбанка торгуется на межбанке вблизи 27,83 гривни. Рынок находится в равновесии спроса и предложения с небольшим перевесом на стороне продавцов валюты. Вероятно, гривна в ближайшее время сохранит позиции, доллар даже может упасть до уровня 27,75 гривни.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"В условиях карантина и локдауна импортеры сузили свою активность до минимума, что отражается на низких торговых оборотах всего рынка. В то же время, экспортеры, не смотря на существенное возмещение НДС, поддерживают валютное предложение", - рассказал Шевчишин о ситуации на рынке.

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Он уточнил, что в центре внимания рынка – новость о том, что правительство Украины планирует переговоры с США о рефинансировании в 2021 году евробондов на 1 млрд долларов под гарантии США. То есть в условиях сложных переговоров с МВФ Минфин ищет варианты рефинансирования долга.

Также эксперт отметил позитивные новости со стороны Всемирного банка, который повысил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8%, тогда как в начале января он оценивал перспективы восстановления в 3%.

Напомним, тем, кто инвестирует в доллар "в долгую", на год и более, стоит покупать валюту на спаде курса.

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