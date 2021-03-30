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Доллар остановился как вкопанный: официальный курс

30 марта, 08:49

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 30 марта, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,97 грн;
1 евро – 32,97 грн;
10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, доллар снова не изменился в цене. Курс держится на одном и том же уровне с 26 марта. При этом за неделю с 23 по 30 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 28 копеек. Впрочем, эксперты не исключают, что доллар может подскочить до 28 гривен.

Евро повысился на две копейки после падения на 8 копеек днем ранее. Евровалюта осталась ниже психологической отметки в 33 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 30 марта снизилась на копейку.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 27 марта, доллар на межбанке подешевел на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,95/27,97 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,91/32,99 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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