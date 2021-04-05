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Доллар откатился после скачка вверх: официальный курс

5 апреля, 15:52

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 6 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 6 апреля:

05.0406.04Изменение
1 доллар США27,96 грн27,94 грн- 0,02
1 евро32,84 грн32,86 грн+ 0,02

По сравнению со значениями 5 апреля доллар откатился на две копейки вниз после роста сразу на 13 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 30 марта по 6 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на три копейки. Но эксперты считают, что доллар в Украине взял курс на 28 гривен.

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Курс евро, тем не менее, продолжил рост. Евровалюта стала дороже еще на две копейки после повышения на 14 копеек днем ранее.

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5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил, что и где закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

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Источник: Сегодня

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