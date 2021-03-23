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Доллар подешевел, курс евро перерос психологическую черту

23 марта, 08:39

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 23 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,69 грн;
1 евро – 33,01 грн;
10 российских рублей – 3,71 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на три копейки после роста курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. Однако за неделю с 16 по 23 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на шесть копеек.

Евро вырос на шесть копеек и впервые за неделю поднялся выше психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отошел от этого рубежа далеко.

При этом эксперты порекомендовали украинцам покупать доллары и евро, пока они не подорожали еще сильнее.

Стоимость 10 российских рублей 23 марта опустилась на три копейки.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 22 марта, доллар на межбанке подешевел на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,68/27,69 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на семь копеек в покупке и на шесть – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,99/33,01 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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