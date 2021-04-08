Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 8 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,89 грн;

1 евро – 33,14 грн;

10 российских рублей – 3,58 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос в цене на пять копеек после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 1 по 8 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты уже предупредили, что гривня оказалась под серьезным давлением.

Курс евро вырос сразу на 24 копейки – до максимума с 12 марта. Евровалюта пробила психологическую отметку в 33 гривни, выше которой курс не поднимался с 26 марта.

А вот стоимость 10 российских рублей 8 апреля снизилась на шесть копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во среду, 7 апреля, доллар на межбанке подорожал на 14 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,94/27,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 32 копейки в покупке и 31 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,23/33,25 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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