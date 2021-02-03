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Доллар прекратил падать, евро стал еще дешевле: курс валют НБУ

3 февраля, 08:37

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 3 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,06 грн;
1 евро – 33,79 грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар практически не изменился в цене после снижения курса на семь копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 27 января по 3 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на девять копеек.

Курс евро продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела еще на 11 копеек после падения сразу на 26 копеек днем ранее. Евро держится ниже психологической отметки в 34 гривни, которую преодолел впервые с 15 января.

Стоимость 10 российских рублей 3 февраля выросла на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 2 февраля, доллар на межбанке подорожал на три копейки в покупке и на две – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,04/28,06 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,71/33,74 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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