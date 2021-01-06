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Доллар продолжает падать, евро вернулся к росту: курс Нацбанка

6 января, 17:05

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 11 января

На следующий банковский день, понедельник, 11 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

06.0111.01Изменение
1 доллар США28,40 грн28,28 грн- 0,12
1 евро34,85 грн34,91 грн+ 0,06

По сравнению со значениями 6 января курс доллара упал на 12 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. В последнюю неделю – с 4 по 11 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.

Евро при этом вернулся к росту – стоимость евровалюты повысилась на шесть копеек.

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А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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