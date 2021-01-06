Доллар продолжает падать, евро вернулся к росту: курс Нацбанка

На следующий банковский день, понедельник, 11 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

06.01 11.01 Изменение 1 доллар США 28,40 грн 28,28 грн - 0,12 1 евро 34,85 грн 34,91 грн + 0,06

По сравнению со значениями 6 января курс доллара упал на 12 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. В последнюю неделю – с 4 по 11 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.

Евро при этом вернулся к росту – стоимость евровалюты повысилась на шесть копеек.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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