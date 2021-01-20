Доллар продолжил дорожать: курс валют НБУ

На четверг, 21 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

20.01 21.01 Изменение 1 доллар США 28,15 грн 28,20 грн + 0,05 1 евро 34,16 грн 34,15 грн - 0,01

По сравнению со значениями 20 января курс доллара повысился на пять копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. А за неделю – с 14 по 21 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 23 копейки.

Реклама

Евро при этом опустился на копейку, однако курс евровалюты остался выше психологической отметки в 34 гривни.

Читайте также: Сколько можно заработать на долларах в 2021 году

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%

Видео: Сегодня