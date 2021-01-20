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Доллар продолжил дорожать: курс валют НБУ

20 января, 16:13

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 21 января

На четверг, 21 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

20.0121.01Изменение
1 доллар США28,15 грн28,20 грн+ 0,05
1 евро34,16 грн34,15 грн- 0,01

По сравнению со значениями 20 января курс доллара повысился на пять копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. А за неделю – с 14 по 21 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 23 копейки.

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Евро при этом опустился на копейку, однако курс евровалюты остался выше психологической отметки в 34 гривни.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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