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Доллар растет, евро падает: курс валют на выходные

19 марта, 16:23

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 22 марта

На понедельник, 22 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

19.0322.03Изменение
1 доллар США27,68 грн27,72 грн+ 0,04
1 евро32,98 грн32,95 грн- 0,03

Этот курс будет также действителен в течение выходных.

По сравнению со значениями 19 марта доллар подорожал на четыре копейки после снижения курса на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 15 по 22 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку. При этом эксперты полагают, что ждать роста курса доллара пока не следует.

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А вот курс евро на 22 марта снизился еще на три копейки и опускается все ниже психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

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Источник: Сегодня

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