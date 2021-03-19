Доллар растет, евро падает: курс валют на выходные

На понедельник, 22 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

19.03 22.03 Изменение 1 доллар США 27,68 грн 27,72 грн + 0,04 1 евро 32,98 грн 32,95 грн - 0,03

Этот курс будет также действителен в течение выходных.

По сравнению со значениями 19 марта доллар подорожал на четыре копейки после снижения курса на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 15 по 22 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку. При этом эксперты полагают, что ждать роста курса доллара пока не следует.

Реклама

А вот курс евро на 22 марта снизился еще на три копейки и опускается все ниже психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

Читайте также: Украинцам с долгами по валютным кредитам дали еще один шанс

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня