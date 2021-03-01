Доллар рвется выше психологической отметки: чего ждать от курса

В ближайшее время гривня будет слабеть, уверены аналитики

Доллар 1 марта после подорожания в официальных курсах Нацбанка торгуется на межбанке на уровне на уровне 28 гривен. При этом, по прогнозам, доллар еще подорожает и может пробить психологическую отметку 28 гривен. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар – вблизи 28,0/28,2 гривни.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб и аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"Стоимость гривни к доллару и евро продолжит снижаться, так как текущий курс не устраивает ни экспортеров, ни государство, заинтересованное в пополнении бюджета. В ближайшее время курс способен подняться выше 28-28,2 грн за доллар и 34,4-34,5 грн за евро... Текущие отметки выглядят довольно привлекательными для покупки "крепкой" валюты с целью защиты сбережений", – советует Родлер.

В целом в марте Иосуб не ожидает значительного изменения курса. По его прогнозу, доллар будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн, европейская валюта – в диапазоне 33,5-34,8 грн.

К 11:00, по данным портала Minfin, доллар на межбанке торговался на уровне 27,98/28,00 грн.

При этом ранее эксперты не отрицали, что курс доллара в марте может вернуться к максимуму, который наблюдался в 2018 году. В то же время другие эксперты напротив считают, что нацвалюта может укрепиться аж до 26,5 грн за доллар, и в целом критических колебаний курса не прогнозируют.

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