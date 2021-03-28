Доллар "сделал горку": почему резко вырос курс американской валюты

В Украине существенно выросла в цене американская валюта. За четыре дня подорожание составило 28 копеек, что после двух недель стабильности курса весьма заметно. Сайт "Сегодня" разбирался, почему так резко подорожал доллар.

Аналитики уверены: причиной того, что доллар, говоря по-авиационному, "сделал горку", стали относительно неудачные результаты аукциона по продаже Минфином гривневых ОВГЗ в прошлый вторник.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил:

"23 марта Минфином было продано ценных бумаг всего на 6 млрд грн против 14 млрд грн неделей ранее. Причина – более низкая доходность, всего 9,5% процентов годовых, а не 11,5%, как раньше. Такая доходность мало интересует нерезидентов, валюту они не сдавали, дабы купить гривню, а на нее – ОВГЗ. Поэтому получился перекос спроса и предложения валюты на межбанковском рынке в пользу спроса. Это сразу же толкнуло курс вверх. Регулятор-Нацбанк его росту не препятствовал".

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что такие низкие результаты аукционов бывали и ранее, например, 9 марта. Но в этот раз ситуацией воспользовались банки, зарабатывающие на перепродаже валюты.

"В среду они начали раскачивать курс, продавая задорого мелкие партии валюты, и преуспели в этом, – анализирует эксперт. – Поэтому мы увидели такой заметный рост курса на межбанковском рынке. Вслед за ним последовал и наличный рынок".

Напомним, на понедельник, 29 марта, Нацбанк установил курс доллара в 27,97 грн и 32,95 грн – за евро.

Поэтому тем, кто инвестирует в доллар "в долгую", на год и более, стоит покупать валюту именно на спаде курса.

О причинах укрепления гривни и прогнозах курса также смотрите в сюжете.

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