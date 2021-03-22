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Доллар снова дорожает, а евро упал: официальный курс валют

22 марта, 08:49

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 22 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,72 грн;
1 евро – 32,95 грн;
10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 19 марта, доллар подорожал на четыре копейки после снижения курса на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 15 по 22 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку. При этом эксперты полагают, что ждать роста курса доллара пока не следует.

Евро снизился еще на три копейки и опускается все ниже психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

Стоимость 10 российских рублей 22 марта осталась без изменений.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В пятницу, 19 марта, доллар на межбанке подорожал на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,7/27,72 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на восемь копеек в покупке и на семь – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,92/32,95 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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