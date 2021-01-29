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Доллар снова падает: официальный курс Нацбанка

29 января, 16:23

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 1 февраля

На понедельник, 1 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

29.0101.02Изменение
1 доллар США28,19 грн28,13 грн- 0,06
1 евро34,10 грн34,16 грн+ 0,06

По сравнению со значениями 29 января доллар упал на шесть копеек после повышения курса на две копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 25 января по 1 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.

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А вот евро подрос после снижения курса. Евровалюта стала дороже на шесть копеек после падения на две копейки днем ранее.

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К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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