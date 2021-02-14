Доллар снова подорожал до 28 гривен, надо ли запасаться валютой

Доллар снова восстанавливает позиции – его курс после падения ниже 28 гривен снова растет. Способствовал этому Нацбанк, выкупивший излишки валюты на межбанковском рынке.

Как и прогнозировали финансовые аналитики, Нацбанк не позволил доллару подешеветь намного ниже 28 грн, и теперь тренд сменился на противоположный.

Насколько это всерьез и надолго, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Во вторую неделю февраля курс наличного доллара снижался, но недолго, два дня. Уже в среду началось его укрепление, причем спрэд (разница между курсом продажи и покупки) расширился с 20 до 24 копеек. Что косвенно говорило: банкиры не верят в значительное удорожание доллара и стремятся заработать на его обороте.

К пятнице средний курс продажи доллара дошел до 28 грн (+8 копеек за неделю) и пока остановился. Курс покупки вырос на 5 копеек, до 27,77 грн/доллар.

Нацбанк в начале недели чуть укрепил гривню, в конце недели – чуть ослабил. В итоге за 7 дней безналичная гривня укрепилась на 6 копеек: до 27,83 грн/доллар. На понедельник, 15 февраля, регулятор установил курс 27,84 грн/доллар.

Главные причины изменений

Андрей Шевчишин говорит, что укрепление гривни провоцировало продавцов валюты активнее осуществлять продажи, из-за опасений что курс может быть еще ниже. А вот покупатели валюты были пассивны. Минфин привлек 13,1 млрд гривен в бюджет через ОВГЗ, что создало небольшую нехватку гривни на рынке. "Спас" доллар Нацбанк, который был единственным весомым покупателем.

Александр Охрименко добавил, что регулятор своими действиями в среду и четверг изменил ревальвационный тренд на противоположный, дав понять: безналичный курс гривни будет постепенно возвращен к 28. Наличный рынок тут же отреагировал повышением курса продаж выше 28 грн/доллар.

"Прошла волна погашений внешних долгов, продажи-покупки ОВГЗ, и ситуация стабилизировалась", – подытожил Олег Пендзин.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения аналитиков совпадают: значительных колебаний курса пока не будет. Отличие только в деталях.

"Курс всю неделю будет колебаться около 28 грн/доллар", – прогнозирует Олег Пендзин.

По словам Александра Охрименко, некоторые экспортеры могут попытаться раскачать курс, придерживая валюту, дабы продать ее дороже. А отдельные банки в глубинке, где низкая конкуренция, ограничат с той целью реализацию налички. Но удастся ли им добиться своего – вопрос.

Поэтому вероятнее всего, что наличный курс, который, как известно, следует за безналичным со спрэдом 15-20 копеек на долларе, останется около 28 грн/доллар в продаже всю неделю, уверен Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин напомнил, что в США понедельник будет выходным (празднуют День президентов), поэтому активности на межбанке не стоит ожидать. А со вторника выйдут продавцы валюты, и из-за перевеса продавцов над покупателями курс доллара может пойти вниз.

"Но в этом случае вмешается регулятор, и курс снова поднимется, приблизившись к 28 гривням за доллар. Пока это точка равновесия. Такие колебания будут всю неделю. Из-за неопределенности с трендом на наличном рынке спрэд еще больше расширится, как вверх, так и вниз, но ненамного, в пределах 10 копеек к уже имеющейся разнице между продажей и покупкой", – анализирует Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему утверждают: сейчас гривня, а не доллар является более выгодной для краткосрочных инвестиций. Александр Охрименко подсчитал, что вклады в гривне на три месяца принесут дохода минимум вдвое больше, чем покупка долларов.

Но если у вас есть наличные доллары на депозите или в "кубышке", эксперты не советуют их конвертировать в гривню без крайней необходимости, так как спрэд слишком невыгодный.

"Пусть все остается, как есть, валюту придержите", – говорит Андрей Шевчишин.

Покупать доллары стоит только с целью долгосрочных инвестиций: год и более.

Еще один вид "инвестиции" – покупка впрок продуктов длительного хранения, так как еда начала стремительно дорожать, несмотря на относительно стабильную гривню. Подробнее смотрите в сюжете.