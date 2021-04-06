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Доллар стал еще дешевле, а евро пополз вверх: курс НБУ

6 апреля, 16:04

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 7 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 7 апреля:

06.0407.04Изменение
1 доллар США27,94 грн27,84 грн- 0,10
1 евро32,86 грн32,90 грн+ 0,04

По сравнению со значениями 6 апреля доллар упал еще на 10 копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 31 марта по 7 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на пять копеек. Но эксперты все равно считают, что доллар в Украине взял курс на 28 гривен.

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Курс евро, тем не менее, снова продолжил рост. Евровалюта стала дороже еще на четыре копейки после повышения на две копейки днем ранее.

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5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил, что и где закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

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Источник: Сегодня

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