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Доллар теряет позиции на межбанке: надолго ли это

7 апреля, 12:13

Ксения Капустинская

Украинская валюта осталась под серьезным давлением, предупредил аналитик

Доллар 7 апреля после заметного снижения в официальных курсах Нацбанка теряет позиции на межбанке и торгуется в районе 27,9 грн. Однако в ближайшее время курс еще может вернуться в зону 28 грн/долл. Все будет зависеть от нерезидентов, продажи которых могут существенно надавить на гривню.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он выделил такие тенденции на валютном рынке:

"С таким уровнем привлечений и интереса к бумагам валютный рынок наращивает опасения... Особенно в условиях карантина и низкой деловой активности, которые ограничивают налоговые поступления. В результате, на фоне растущей инфляции, а также низкой активности покупателей гособлигаций НБУ будет вынужден перейти к повышению учетной ставки, а Минфин может повысить ставки размещения", – считает Шевчишин.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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