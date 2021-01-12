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Доллар теряет в цене: Нацбанк обновил курс валют

12 января, 16:30

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 13 января

На среду, 13 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.0113.01Изменение
1 доллар США28,20 грн28,05 грн- 0,15
1 евро34,28 грн34,08 грн- 0,20

По сравнению со значениями 12 января курс доллара упал еще на 15 копеек после снижения на восемь копеек в предыдущий банковский день. За последнюю неделю – с 6 по 13 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 35 копеек. Ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему подешевел доллар и чего ждать в ближайшие дни.

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Евро снизился еще на 20 копеек после того, как рухнул сразу на 63 копейки днем ранее.

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Источник: Сегодня

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