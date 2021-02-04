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Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валют

4 февраля, 08:53

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На четверг, 4 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,00 грн;
1 евро – 33,64 грн;
10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на шесть копеек после того, как курс практически не изменился в предыдущий банковский день. Официальный курс упал до психологической отметки 28 гривен впервые с середины января. За неделю – с 28 января по 4 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек.

Курс евро тоже продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела еще на 15 копеек после снижения на 21 копейку днем ранее. Так дешево евро не стоил с конца ноября 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей 4 февраля упала на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 3 февраля, доллар на межбанке подешевел на девять копеек в покупке и на 10 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,95/27,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 11 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,61/33,62 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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