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Доллар упал еще ниже, евро дорожает: официальный курс валют

10 февраля, 08:42

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 10 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел еще на три копейки после падения курса на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 3 по 10 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 42 копейки.

Доллар находится на минимальных отметках с начала сентября 2020 года, то есть за пять месяцев.

Падение курса евро замедлилось. Евровалюта подешевела на две копейки после снижения курса на 17 копеек днем ранее. Так дешево евро не стоил с середины ноября 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей 10 февраля выросла на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 9 февраля, доллар на межбанке подорожал на шесть копеек в покупке и на семь – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,70/27,71 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 17 копеек в покупке и на 18 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,49/33,52 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

А о том, почему цены растут, несмотря на падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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