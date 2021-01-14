Доллар упал ниже психологической отметки: курс НБУ

На четверг, 14 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,97 грн;

1 евро – 34,04 грн;

10 российских рублей – 3,79 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на 15 копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс доллара оказался ниже психологической отметки в 28 гривен впервые с 21 декабря 2020 года. За последнюю неделю – с 6 по 14 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 43 копейки. Ранее сайт "Сегодня" выяснил, чего ждать от курса доллара в первые месяцы 2021 года.

Евро снизился на четыре копейки после падения на 20 копеек днем ранее.

А вот стоимость 10 российских рублей 14 января повысилась еще на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 13 января, доллар на межбанке подешевел на копейку в покупке и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,02/28,04 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на три копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,09/34,11 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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