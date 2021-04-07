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Доллар уже не дешевеет, евро подскочил выше психологической отметки: курс НБУ

7 апреля, 16:15

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 8 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 8 апреля:

07.0408.04Изменение
1 доллар США27,84 грн27,89 грн+ 0,05
1 евро32,90 грн33,14 грн+ 0,24

По сравнению со значениями 7 апреля доллар вырос в цене на пять копеек после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 1 по 8 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты уже предупредили, что гривня оказалась под серьезным давлением.

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Курс евро вырос сразу на 24 копейки – до максимума с 12 марта. Евровалюта пробила психологическую отметку в 33 гривни, выше которой курс не поднимался с 26 марта.

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5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил, что и где закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

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Источник: Сегодня

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