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Доллар в Украине начал февраль с падения: курс валют НБУ

1 февраля, 08:54

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На понедельник, 1 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,13 грн;
1 евро – 34,16 грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 19 января, доллар упал на шесть копеек после повышения курса на две копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 25 января по 1 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.

А вот евро подрос после снижения курса. Евровалюта стала дороже на шесть копеек после падения на две копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 1 февраля выросла на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В пятницу, 29 января, доллар на межбанке не изменился в цене ни в покупке, ни в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,13/28,15 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на шесть копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,17/34,20 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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