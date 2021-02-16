Доллар в Украине подбирается к психологической отметке

На вторник, 16 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,97 грн;

1 евро – 33,93 грн;

10 российских рублей – 3,81 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на 13 копеек после того, как практически не менялся в цене в предыдущий банковский день. На курсе доллара отразились итоги миссии МВФ, которая решила отложить пересмотр кредитной программы для Украины.

За неделю с 9 по 16 февраля гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 30 копеек. Курс вплотную приблизился к психологической отметке в 28 гривен.

Курс евро снова растет. Официальный курс подскочил на 25 копеек после того, как снизился на 13 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 16 февраля выросла сразу на шесть копеек.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 15 февраля, доллар на межбанке подешевел на девять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,79/27,81 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на две копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,69/33,72 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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