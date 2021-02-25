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Доллар в Украине подешевел, а курс евро рванул вверх

25 февраля, 16:18

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 26 февраля

На пятницу, 26 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

25.0226.02Изменение
1 доллар США27,95 грн27,93 грн- 0,02
1 евро33,93 грн34,15 грн+ 0,22

По сравнению со значениями 25 февраля доллар подешевел на две копейки после роста курса на три копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 19 по 26 февраля официальная гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

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А евро 26 февраля стал существенно дороже. Курс вырос сразу на 22 копейки и поднялся выше психологической отметки в 34 гривни впервые с 1 февраля.

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А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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