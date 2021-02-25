Доллар в Украине подешевел, а курс евро рванул вверх

На пятницу, 26 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

25.02 26.02 Изменение 1 доллар США 27,95 грн 27,93 грн - 0,02 1 евро 33,93 грн 34,15 грн + 0,22

По сравнению со значениями 25 февраля доллар подешевел на две копейки после роста курса на три копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 19 по 26 февраля официальная гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

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А евро 26 февраля стал существенно дороже. Курс вырос сразу на 22 копейки и поднялся выше психологической отметки в 34 гривни впервые с 1 февраля.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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