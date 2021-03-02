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Доллар в Украине подешевел после роста курса

2 марта, 16:13

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 3 марта

На среду, 3 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

02.0303.03Изменение
1 доллар США28,00 грн27,93 грн- 0,07
1 евро33,72 грн33,60 грн- 0,12

По сравнению со значениями 2 марта доллар подешевел на семь копеек после роста курса на пять копеек. Таким образом, "американец" продержался выше психологической отметки в 28 гривен всего один день.

А за неделю с 24 февраля по 3 марта гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.

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Евро 3 марта снова подешевел на 12 копеек, как и днем ранее.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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