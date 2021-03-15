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Доллар в Украине подешевел после роста: официальный курс

15 марта, 08:25

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 15 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,73 грн;
1 евро – 33,08 грн;
10 российских рублей – 3,78 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 12 марта, доллар подешевел на две копейки после роста курса на пять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю – с 9 по 15 марта (8-е было выходным днем) – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

Курс евро 15 марта откатился на девять копеек после резкого скачка вверх на 24 копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 15 марта повысилась на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В пятницу, 12 марта, доллар на межбанке подешевел на две копейки в покупке и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,72/27,73 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на четыре копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,06/33,08 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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