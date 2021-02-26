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Доллар в Украине подорожал, евро откатился после резкого роста: курс валют

26 февраля, 18:07

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 1 марта

На понедельник, 1 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

26.0201.03Изменение
1 доллар США27,93 грн27,95 грн+ 0,02
1 евро34,15 грн33,84 грн- 0,31

По сравнению со значениями 26 февраля доллар подорожал на две копейки после снижения курса на те же две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 22 февраля по 1 марта официальная гривня ослабла по отношению к американской валюте на 10 копеек.

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А евро 1 марта откатился после существенного роста. Евровалюта подешевела сразу на 31 копейку и опустилась ниже психологической отметки в 34 гривни. Выше этого уровня евро продержался только один день.

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Источник: Сегодня

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