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Доллар в Украине снова растет, курс евро почти застыл на месте

21 января, 08:46

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На четверг, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на пять копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. А за неделю – с 14 по 21 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 23 копейки.

Евро при этом опустился на копейку, но курс евровалюты остался выше психологической отметки в 34 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 21 января выросла на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 20 января, доллар на межбанке подорожал на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,26/28,28 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на восемь копеек в покупке и на девять в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,20/34,23 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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