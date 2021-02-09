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Доллар в Украине стал еще дешевле, а курс евро пополз вверх

9 февраля, 16:29

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 10 февраля

На среду, 10 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

09.0210.02Изменение
1 доллар США27,67 грн27,64 грн- 0,03
1 евро33,26 грн33,44 грн+ 0,18

По сравнению со значениями 9 февраля доллар подешевел еще на три копейки после падения курса на 10 копеек в предыдущий банковский день. Доллар находится на минимальных отметках с начала сентября 2020 года, то есть за пять месяцев.

За неделю – со 3 по 10 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 42 копейки.

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А вот курс евро вернулся к росту. Евровалюта подорожала сразу на 18 копеек после снижения курса на две копейки днем ранее. Впрочем, пока что евро все равно остается на минимумах с ноября 2020 года.

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А о том, почему цены растут, несмотря на падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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