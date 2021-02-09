Доллар в Украине стал еще дешевле, а курс евро пополз вверх

На среду, 10 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|09.02
|10.02
|Изменение
|1 доллар США
|27,67 грн
|27,64 грн
|- 0,03
|1 евро
|33,26 грн
|33,44 грн
|+ 0,18
По сравнению со значениями 9 февраля доллар подешевел еще на три копейки после падения курса на 10 копеек в предыдущий банковский день. Доллар находится на минимальных отметках с начала сентября 2020 года, то есть за пять месяцев.
За неделю – со 3 по 10 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 42 копейки.
А вот курс евро вернулся к росту. Евровалюта подорожала сразу на 18 копеек после снижения курса на две копейки днем ранее. Впрочем, пока что евро все равно остается на минимумах с ноября 2020 года.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
А о том, почему цены растут, несмотря на падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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