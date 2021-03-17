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Доллар в Украине ускорил рост: свежий курс НБУ

17 марта, 16:15

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 18 марта

На четверг, 18 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

17.0318.03Изменение
1 доллар США27,65 грн27,70 грн+ 0,05
1 евро32,96 грн32,99 грн+ 0,03

По сравнению со значениями 17 марта доллар подорожал еще на пять копеек после повышения курса на копейку в предыдущий банковский день. По итогу недели с 11 по 18 марта стоимость гривни не изменилась по отношению к американской валюте, но темпы роста курса доллара увеличиваются.

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Курс евро на 18 марта вырос на три копейки, но все равно остался чуть ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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