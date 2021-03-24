Версія українською
$ 27,73
32,93

Доллар в Украине вернулся к росту, евро снова упал: официальный курс валют

24 марта, 08:43

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам рассчитал Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня, 24 марта:

1 доллар США – 27,73 грн;
1 евро – 32,93 грн;
10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на четыре копейки после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 16 по 23 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на девять копеек.

Евро упал на восемь копеек после роста на шесть копеек днем ранее. Евровалюта снова опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

При этом эксперты порекомендовали украинцам покупать доллары и евро, пока они не подорожали еще сильнее.

Стоимость 10 российских рублей 24 марта опустилась на шесть копеек.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Реклама

Читайте также: Как усиление карантина будет влиять на курс гривни

Во вторник, 23 марта, доллар на межбанке подорожал на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,79/27,81 грн (покупка/продажа). Евровалюта практически не изменилась в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,99/33,01 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар НБУ курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

В Раде рассказали, как будет происходить отмена летнего времени
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"