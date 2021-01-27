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Доллар в Украине вернулся к росту курса, евро падает

27 января, 16:35

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 28 января

На четверг, 28 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

27.0128.01Изменение
1 доллар США28,15 грн28,17 грн+ 0,02
1 евро34,19 грн34,12 грн- 0,05

По сравнению со значениями 27 января курс вырос на две копейки после падения доллара на те же две копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 21 по 28 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на три копейки.

Как спрогнозировал сайту "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, в ближайшее время курс будет оставаться стабильным в районе отметки 28,2 грн/долл.

"Следим за границами действующего диапазона 28,1-28,3 гривни за доллар, выход из которого определит дальнейшую тенденцию рынка", – отметил эксперт.

А вот евро еще немного упал. Евровалюта стала дешевле на пять копеек после снижения на четыре копейки днем ранее.

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К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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