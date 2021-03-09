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Доллар вернулся к росту, а евро упал на новое "дно": курс валют

9 марта, 16:00

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 10 марта

На среду, 10 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

09.0310.03Изменение
1 доллар США27,71 грн27,74 грн+ 0,03
1 евро33,08 грн32,97 грн- 0,11

По сравнению со значениями 9 марта доллар подешевел еще на пять копеек после снижения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю с 3 по 10 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 19 копеек.

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А вот курс евро на 10 марта упал еще на 11 копеек и опустился ниже психологической отметки в 33 гривни впервые с 28 сентября 2020 года.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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