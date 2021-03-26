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Доллар взлетел еще выше, евро перешел рубеж в 33 гривни

26 марта, 08:04

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 26 марта, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,97 грн;
1 евро – 33,03 грн;
10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал сразу на 10 копеек после роста курса на 14 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте аж на 29 копеек. Но эксперты считают, что фундаментальных причин для девальвации гривни нет.

Евро вырос еще на 9 копеек после повышения на 1 копейку днем ранее. Евровалюта уже поднялась выше психологической отметки в 33 гривни. Ниже 33 гривен евро был лишь с 23 по 26 марта.

Стоимость 10 российских рублей 26 марта снова выросла на копейку.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В четверг, 25 марта, доллар на межбанке подорожал еще на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,98/28,00 грн (покупка/продажа). Евровалюта практически не изменилась в цене ни в покупке, ни в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,01/33,03 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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