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Доллар замер, евро упал ниже психологической отметки: курс валют на выходные

26 марта, 16:57

Игорь Тимофеев

Курс доллара и евро на 29 марта колеблется – НБУ

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 29 марта:

26.0329.03Изменение
1 доллар США27,97 грн27,97 грн+ 0,00
1 евро33,03 грн32,95 грн- 0,08

По сравнению со значениями 26 марта, доллар останется на том же уровне, после роста курса на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 22 по 29 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 25 копеек. Сайт "Сегодня" уже писал, что курс доллара резко повысился на межбанке Украины и, как результат, в официальных курсах Нацбанка. Но фундаментальных причин для девальвации нет.

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Курс евро на 29 марта упал на 8 копеек после повышения на 9 копеек днем ранее. Евровалюта опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни, после одного дня повышения. До этого ниже 33 гривен евро продержался три дня.

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Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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