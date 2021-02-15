Доллар застыл на месте, курс евро откатился после роста

На понедельник, 15 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,84 грн;

1 евро – 33,68 грн;

10 российских рублей – 3,75 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар практически не изменился в цене после роста курса на семь копеек в предыдущий банковский день. А по итогам недели с 8 по 15 февраля гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

Курс евро перешел к падению – на межбанк вернулись продавцы валюты. Официальный курс в итоге снизился на 13 копеек после роста на 14 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 15 февраля снизилась на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Читайте также: Гривня держит курс на укрепление. Покупать или продавать доллары?

В пятницу, 12 февраля, доллар на межбанке подорожал на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,88/27,90 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на три копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,72/33,74 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Реклама

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня