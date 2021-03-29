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Доллар застыл на месте: официальный курс валют

29 марта, 08:55

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 29 марта, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,97 грн;
1 евро – 32,95 грн;
10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 26 марта, доллар практически не изменился в цене после роста курса на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 22 по 29 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 25 копеек. Но эксперты считают, что фундаментальных причин для девальвации гривни нет.

Евро упал на 8 копеек после повышения на 9 копеек днем ранее. Евровалюта опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 29 марта снова выросла на копейку.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В пятницу, 26 марта, доллар на межбанке подорожал на копейку в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,99/28,01 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,00/33,02 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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